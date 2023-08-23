Проходящий по террористической статье уборщик филармонии в Петербурге помещен в СИЗО

Задержанного в Санкт-Петербурге с листовками террористических проукраинских формирований уборщика филармонии им. Д.Д. Шостаковича 25-летнего Федора Коновалова по ходатайству следствия отправили в СИЗО. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело о «публичных призывах к террористической деятельности» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Заседание по избранию меры прошло в Кировском районном суде. Сам молодой человек просил меру, не связанную с заключением под стражу. Срок нахождения в изоляторе ему избрали до 20 октября.

По версии следствия, петербуржец получил от незнакомца в сети макеты листовок с агитацией «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России», признанных в РФ террористическими и запрещенными. Также в смартфоне задержанного обнаружилась переписка, в которой обсуждалась финансовая помощь Вооруженным силам Украины.

В материалах дела говорится, что Коновалов якобы массово изготовил агитматериалы и расклеил в общественных местах на территории Кировского района, где и был задержан утром 21 августа сотрудниками полиции.

Как сообщили «Ъ-СПб» в руководстве филармонии, молодой человек работал в учреждении уборщиком с 2016 года. Его трудоустроили туда после смерти матери — артистки одного из оркестров. Подозреваемый — инвалид детства, несколько раз он проходил комиссию в психиатрической больнице имени Кащенко.

По словам главы концертного зала Ильи Черкасова, парень «поддался воздействию вражеской пропаганды» и в полной мере отвечать за свои действия не может.

Андрей Кучеров

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