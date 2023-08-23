Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусами под Туапсе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на автодороге «Майкоп – Туапсе», в котором пострадали два подростка. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Глава ведомства также поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

22 августа на автодороге «Майкоп – Туапсе» водитель одного из автобусов выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с аналогичным транспортом. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В СУ СКР по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка.

Татьяна Ручкина

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