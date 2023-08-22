Количество пострадавших при столкновении автобусов под Туапсе увеличилось до 11

Число пострадавших в ДТП с двумя рейсовыми автобусами на трассе Майкоп - Туапсе увеличилось до 11, в том числе травмы получили четверо детей, сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

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ДТП произошло утром 22 августа. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ, следующий по маршруту Туапсе - Георгиевское, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, следующего по маршруту Кривенковское –Туапсе.

Ранее прокуратура района сообщала о пяти пострадавших: трех взрослых и двух несовершенолетних. По уточненным данным администрации, в результате аварии травмы средней тяжести получили оба водителя. Еще трое пострадавших находятся в ТЦРБ № 1 Туапсе, один – в ТЦРБ № 3 села Шаумяна. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

На месте ДТП продолжаются следственные мероприятия, автомобильное движение по трассе восстановлено.

Наталья Решетняк

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