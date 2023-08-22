Следователи проверят обстоятельства ДТП с двумя автобусами под Туапсе

Следователи организовали доследственную проверку после столкновения двух автобусов пригородного сообщения на трассе Майкоп-Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, авария произошла около 10 часов 22 августа в районе села Кирпичное. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, предварительно установлено, что водитель одного из автобусов выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим пассажирским транспортом.

Количество пострадавших уточняется. Известно, что водители и несколько пассажиров, среди которых есть дети, доставлены в медицинские учреждения. В пресс-службе администрации Туапсинского района уточнили, что серьезно пострадавших нет.

Георгий Ефименко

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