Площадь пожара в Майкопе достигла 2300 квадратных метров

Площадь пожара в Майкопе выросла до 2,3 тыс. кв. м. Из них площадь возгорания сухой растительности составила 1,3 тыс. кв. м и гаражного комплекса — 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

Пожарные отстояли 55 боксов, не дав перекинуться огню на площадь 1,1 тыс. кв. м, а также территорию открытой стоянки вблизи гаражного комплекса, административного здания и АЗС. Кроме того, сотрудники МЧС спасли пять автомобилей, мотоцикл и имущество граждан.

Возгорание на поле возле ипподрома произошло около 16:30 22 августа. Огонь быстро перекинулся на гаражи по улице Юннатов. В связи с этим экстренные службы Майкопа попросили жителей микрорайона Черемушки эвакуировать транспорт. На многих улицах города из-за пожара ввели ограничения по энергоснабжению.

К 18:55 была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимают участие 132 человека и 21 единица техники.

Татьяна Ручкина

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