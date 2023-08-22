Жителей Майкопа просят эвакуировать транспорт из-за крупного пожара у ипподрома

Экстренные службы Майкопа просят жителей микрорайона Черемушки эвакуировать транспорт из гаражей по улице Юннатов из-за крупного пожара возле ипподрома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По улице Юннатов произошло возгорание сухой растительности на поле. Площадь возгорания достигла 600 кв. м. Огонь уже перекинулся на гаражи. В связи с этим жителей микрорайона просят закрыть окна в домах и минимизировать время пребывания на открытом воздухе до момента локализации возгорания.

Пожару присвоен второй ранг. На месте работают 23 единицы техники и 56 человек. Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов выехал на место, он держит ситуацию на особом контроле.

Татьяна Ручкина

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