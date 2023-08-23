В Петербурге выдали 34 тыс. разрешений на перевозку пассажиров легковым такси

За первое полугодие 2023 года число действующих разрешений на перевозку пассажиров легковым такси в Санкт-Петербурге выросло на 40%. В настоящий момент в городе выдано более 34 тыс. разрешений. Еще около 7800 заявлений находятся в работе. Такие цифры озвучили 23 августа в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, что с 1 сентября в городе начнут действовать единые реестры машин, служб заказа и перевозчиков. Новые правила будут распространяться только на такси, владельцы которых получили разрешения именно с этого дня. Кроме того, на территории аэропорта, ж/д вокзалов и автовокзалов должны оборудовать специальные площадки для такси. Предлагать услуги перевозок за их пределами запретят.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что летом 2023 года средняя стоимость поездки на такси в Санкт-Петербурге установилась на уровне 52,2 руб. в расчете на 1 км. Это на 18,2% больше показателя прошлого года.

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