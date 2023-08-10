В Петербурге выросли цены на услуги таксистов

В июне 2023 года средняя стоимость поездки на такси в Санкт-Петербурге установилась на уровне 52,2 руб. в расчете на 1 км. Это на 18,2% больше показателя прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

При этом рост цен на такси характерен не только для Петербурга: стоимость перевозки в среднем по России побила исторический рекорд и выросла до 32,5 руб. на км.

В сервисе такси «Максим» изданию «РБК Петербург» рассказали, что стоимость поездки на такси увеличилась больше, чем указывает Росстат. По данным компании, цены на услуги такси в северной столице с начали года выросли на 28%, при этом средний чек на поездки в августе составил 695 рублей. В «Максим» считают, что одним из ключевых факторов роста цен остается сезонность — летом в Петербург приезжает большое количество туристов.

В другом сервисе, «Ситимобил», считают, что основными факторами роста цен являются техническое обслуживание, топливо, дорожающие автомобили и новые требования законодательства.

При этом участники рынка прогнозируют, что с 1 сентября цены вырастут еще на 30%. «В связи с введением нового закона с 1 сентября наши специалисты предсказывают увеличение цен на 30% от текущих значений, и снижение возможно лишь при уменьшении регулирования соответствующими органами», — заявили в пресс-службе агрегатора «Максим».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте