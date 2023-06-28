Депутаты петербургского ЗакСа утвердили реформу такси

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в среду, 28 июня, в окончательном третьем чтении одобрили законопроект о регулировании работы такси. За закон проголосовали 40 городских парламентариев, против — 7, сообщает из Мариинского дворца корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран III Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. Участник ретропарада автомобилей перед стартом пробега. Водитель такси за рулем автомобиля "Волга-21"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ III Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. Участник ретропарада автомобилей перед стартом пробега. Водитель такси за рулем автомобиля "Волга-21"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно принятому документу, с 1 сентября в городе начнут вести единые реестры машин, служб заказа и перевозчиков. Новые правила будут распространяться только на такси, владельцы которых получили разрешения именно с этого дня. Кроме того, на территории аэропорта, ж/д вокзалов и автовокзалов должны оборудовать специальные площадки для такси. Предлагать услуги перевозок за их пределами запретят.

Однако активное обсуждение вызвал пункт закона о едином цвете такси. Предполагается, что в течении пяти лет все автомобили должны изменить внешний облик: поменять цвет на белый с желтой полосой. Коммунисты настаивали на отмене единой цветовой гаммы, депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагали это требование упростить. Михаил Амосов, депутат от фракции СРЗП, выдвинул идею вместо перекрашивания устанавливать оранжевый фонарь на крыше автомобилей и клеить на борта светоотражающую ленту. Однако все поправки, касающиеся цвета, были отклонены парламентским большинством. По словам одного из авторов законопроекта Алексея Цивилева, единый цвет нужен, чтобы такси было узнаваемым.

Подробнее об этом законопроекте — в материале «Ъ-СПб» «Перспективы такси заиграли в новом цвете».

Надежда Ярмула

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