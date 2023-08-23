Поджог военкомата в Екатеринбурге, который назвали учениями, попал на видео

Поджог военкомата в Екатеринбурге на проспекте Ленина, который оказался учениями попал на видео. В Екатеринбурге вечером 22 августа прохожие увидели, что неизвестный кинули в военкомат Свердловской области на проспекте Ленина бутылки с зажигательной смесью. Позже военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов заявил, что прохожие стали свидетелями учений. Сегодня Telegram-канал «Осторожно новости», опубликовал видео, предполагаемого поджога и сообщил, что житель Екатеринбурга сознался полиции, что на самом деле совершил поджог.

Как сообщил Telegram-канал, через несколько часов после случившегося в полицию обратился 48-летний мужчина, который заявил, что стал жертвой телефонных мошенников. Якобы они убедили его взять кредиты на 3,8 млн руб. и стали угрожать. «Чтобы спасти себя ему и пришлось совершить поджог здания, после чего он осознал произошедшее и пошел в полицию»,— говорится в сообщении канала.

Ранее пресс-служба УФСБ по Свердловской области действительно рассказывала о том, что орудуют «телефонные террористы», которые обманом принуждают жителей России поджигать военкоматы и другие административные здания. В ведомстве призвали уральцев быть бдительными, не поддаваться на их провокации.

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