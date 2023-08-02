Свердловская ФСБ рассказала о «телефонных террористах», принуждающих граждан поджигать военкоматы

УФСБ по Свердловской области рассказала «телефонных террористов», которые обман принуждают жителей России поджигать военкоматы и другие административные здания. В ведомстве призвали уральцев быть бдительными, не поддаваться на их провокации и «сохранять холодный разум». Об этом сообщили в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона.

По данным силовиков, зачастую здания поджигают люди, которые ранее стали жертвами мошенников или попавшие в трудную жизненную ситуацию, поэтому легко поддаются внушению. К преступлению их обманом подталкивают к лица, живущие за пределами России.

«Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют совершить заведомо сомнительные финансовые операции. В дальнейшем они обманным путем получают данные, которые впоследствии использовали для манипулирования сознаниями жертв. Для возврата денежных средств на счета подвергшихся подобной обработке граждан им предлагалось совершить террористический акт»,— отметили в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы и другие силовые структуры никогда не звонят гражданам с требованиями участвовать в «спецоперациях». В случае подобных звонков и сообщений силовики просят обращаться по телефону «112».

Напомним, за последнюю неделю правоохранительные органы столкнулись с новой волной преступлений террористической направленности. Доведенные до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

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