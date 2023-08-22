В Екатеринбурге на учениях отработали поджог военкомата

Вечером 22 августа в Екатеринбурге прохожие увидели, что неизвестные кинули в военкомат Свердловской области бутылки с зажигательной смесью. Telegram-канал Baza сообщил, что огонь у входа в здание заметили сотрудники ведомства. «Пожар удалось быстро потушить — в этом работникам военкомата помогли прохожие с бутылками воды»,— говорится в сообщении.

Корреспондент «Ъ-Урал» видел, что здание оцеплено, рядом стояли автомобили спецслужб.

В правоохранительных органах пояснили, что проходили учения. «В рамках системной работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов ведется отработка действий по пресечению возможных противоправных действий. Свидетелями таких учений и стали прохожие»,— говорится в комментарии военного комиссара Свердловской области Юрия Аксенова.

Алексей Буров

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