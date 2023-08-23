Хорошо забытое

Мода циклична. Мы уже наблюдали возвращение 1980-х, на которое во многом повлиял сериал «Очень странные дела». Буквально несколько лет назад произошел всплеск интереса к стилю 1990-х. Сегодня в списки трендов возвращаются 2000-е — пожалуй, самая спорная в плане моды эра. Гардероб в стиле 2000-х точно не для всех — многим и тогда было сложно воспринимать обилие денима, цвета и блесток. Однако для тех, кто ностальгирует по джинсам с низкой посадкой или розовым телефонам-раскладушкам со стразами, у нас хорошие новости — все это сейчас снова актуально. Мы выбрали несколько трендов из 2000-х, которые вернулись в наши дни.

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Широкие джинсы

Пожалуй, самый повальный тренд, который перекочевал еще из ностальгии по 1990-м. Объемные и преимущественно светлые джинсы сейчас — едва ли не обязательный предмет гардероба для тех, кто внимательно следит за трендами. Тренд на оверсайз в принципе довольно плотно закрепился в гардеробах потребителей уже много лет назад, так что широкие джинсы — скорее оттенок этого тренда, пришедший из 2000-х. Сочетать их лучше с кроссовками и кедами по примеру школьников и студентов того времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Fendi, Givenchy, Burberry

Fendi, Givenchy, Burberry



Низкая посадка

Продолжая тему джинсов и брюк, стоит вспомнить один из самых неоднозначных трендов 2000-х — низкую талию. Многие певицы, актрисы и другие звезды того времени популяризировали этот силуэт. Комбо укороченный топ, джинсы с низкой посадкой и босоножки стал едва ли не униформой для Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и других инфлюенсеров того времени. Сейчас эта мода вернулась — самое время экспериментировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Stella McCartney, Isabel Marant, Dolce & Gabbana

Stella McCartney, Isabel Marant, Dolce & Gabbana



Очки без оправ

Оттенок стекла не имеет значение — хотя особенным фанатам нулевых стоит обратить внимание на розовые или голубые тона. Главная черта аксессуаров из прошлого — это отсутствие оправы. Солнцезащитные очки с «голыми» стеклами невозможно представить в любой другой период, кроме 2000-х. Разве что еще и сегодня.

Стразы

В этот же пункт можно также вписать моду на велюровые костюмы. Марка Juicy Couture в свое время доминировала на рынке таких спортивных костюмов, украшенных стразами. Мало кто ожидал, что эта мода еще вернется и долгое время американский бренд считался пережитком прошлого, навсегда оставшимся в своей эпохе. Однако современные тренды воскрешают самые неожиданные предметы гардероба. И украшают их блестящими стразами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Miu Miu, Avavav, Ermanno Scervino

Miu Miu, Avavav, Ermanno Scervino



Обувь на платформе

Сандалии, босоножки или массивные кроссовки — обувь на платформе вернулась в моду уже несколько сезонов назад, однако сейчас стала повальным трендом у дизайнеров. Как дань моде 2000-х, босоножки на массивной подошве стоит надеть с обтягивающей юбкой-макси или платьем. А с кроссовками на толстой подошве стоит сочетать широкие джинсы, о которых мы писали выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Marc Jacobs, Junya Watanabe, Louis Vuitton

Marc Jacobs, Junya Watanabe, Louis Vuitton



Илья Петрук