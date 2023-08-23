Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хорошо забытое

Актуальные тренды из 2000-х

Мода циклична. Мы уже наблюдали возвращение 1980-х, на которое во многом повлиял сериал «Очень странные дела». Буквально несколько лет назад произошел всплеск интереса к стилю 1990-х. Сегодня в списки трендов возвращаются 2000-е — пожалуй, самая спорная в плане моды эра. Гардероб в стиле 2000-х точно не для всех — многим и тогда было сложно воспринимать обилие денима, цвета и блесток. Однако для тех, кто ностальгирует по джинсам с низкой посадкой или розовым телефонам-раскладушкам со стразами, у нас хорошие новости — все это сейчас снова актуально. Мы выбрали несколько трендов из 2000-х, которые вернулись в наши дни.

Широкие джинсы

Пожалуй, самый повальный тренд, который перекочевал еще из ностальгии по 1990-м. Объемные и преимущественно светлые джинсы сейчас — едва ли не обязательный предмет гардероба для тех, кто внимательно следит за трендами. Тренд на оверсайз в принципе довольно плотно закрепился в гардеробах потребителей уже много лет назад, так что широкие джинсы — скорее оттенок этого тренда, пришедший из 2000-х. Сочетать их лучше с кроссовками и кедами по примеру школьников и студентов того времени.

Fendi, Givenchy, Burberry

Fendi, Givenchy, Burberry

Fendi, Givenchy, Burberry

Низкая посадка

Продолжая тему джинсов и брюк, стоит вспомнить один из самых неоднозначных трендов 2000-х — низкую талию. Многие певицы, актрисы и другие звезды того времени популяризировали этот силуэт. Комбо укороченный топ, джинсы с низкой посадкой и босоножки стал едва ли не униформой для Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и других инфлюенсеров того времени. Сейчас эта мода вернулась — самое время экспериментировать.

Stella McCartney, Isabel Marant, Dolce & Gabbana

Stella McCartney, Isabel Marant, Dolce & Gabbana

Stella McCartney, Isabel Marant, Dolce & Gabbana

Очки без оправ

Оттенок стекла не имеет значение — хотя особенным фанатам нулевых стоит обратить внимание на розовые или голубые тона. Главная черта аксессуаров из прошлого — это отсутствие оправы. Солнцезащитные очки с «голыми» стеклами невозможно представить в любой другой период, кроме 2000-х. Разве что еще и сегодня.

Стразы

В этот же пункт можно также вписать моду на велюровые костюмы. Марка Juicy Couture в свое время доминировала на рынке таких спортивных костюмов, украшенных стразами. Мало кто ожидал, что эта мода еще вернется и долгое время американский бренд считался пережитком прошлого, навсегда оставшимся в своей эпохе. Однако современные тренды воскрешают самые неожиданные предметы гардероба. И украшают их блестящими стразами.

Miu Miu, Avavav, Ermanno Scervino

Miu Miu, Avavav, Ermanno Scervino

Miu Miu, Avavav, Ermanno Scervino

Обувь на платформе

Сандалии, босоножки или массивные кроссовки — обувь на платформе вернулась в моду уже несколько сезонов назад, однако сейчас стала повальным трендом у дизайнеров. Как дань моде 2000-х, босоножки на массивной подошве стоит надеть с обтягивающей юбкой-макси или платьем. А с кроссовками на толстой подошве стоит сочетать широкие джинсы, о которых мы писали выше.

Marc Jacobs, Junya Watanabe, Louis Vuitton

Marc Jacobs, Junya Watanabe, Louis Vuitton

Marc Jacobs, Junya Watanabe, Louis Vuitton

Илья Петрук

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...