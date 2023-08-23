Минсельхоз заявил о снижении цен на ряд овощей и фруктов

За последний месяц в России цены на томаты снизились на 25,7%, на репчатый лук — на 23,1%, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. Также на 14,5% подешевел картофель, огурцы — на 6,8%, свекла столовая — на 6,2%, яблоки — на 5,4%, морковь — на 4,4%.

В ведомстве заявили, что на рынок поступает новый урожай от отечественных производителей, что способствует снижению отпускных цен. Ожидается, что в августе-сентябре цены на овощи продолжат снижение. По данным Минсельхоза, доля импорта на рынке овощей за год составляет около 12%, фруктов, в том числе экзотических,— около 47%.

«Стоит отметить, что задача по обеспечению граждан доступными овощами и фруктами высокого качества является одной из приоритетных в агропромышленном комплексе России»,— добавили в министерстве.

Снижение цен на плодоовощную продукцию характерно для конца лета--начала осени. Дефляция в РФ в августе 2022 года составила 0,52%, наибольший вклад в это внесли овощи и фрукты. Свекла тогда подешевела на 24,8%, морковь — на 24,2%, картофель — на 22,7%, капуста — на 22,5%, огурцы — на 22,2%, помидоры — на 18,5%, виноград — на 18,3%, лук — на 14,9%, бананы — на 11,6%

На прошлой неделе российские рестораторы пожаловались, что рост цен на курицу и свинину у поставщиков с начала марта по конец июля составил 20–30%. Они также заявили о проблемах с поставками кур из Белгородской области и Ставропольского края. Федеральная антимонопольная служба проверит цены трех крупнейших производителей мяса птицы. В Минсельхозе рост цен связали с сезонным фактором.

Лаура Кеффер