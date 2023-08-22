Резников: около 1 млн украинцев участвовали в боевых действиях с 2014 года

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что с 2014 года более 1 млн украинцев приняли участие в боевых действиях. Он отметил, что министерству известно о текущих проблемах этих людей и оно участвует в их решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

«За 9,5 лет этой войны у нас уже под миллион участников боевых действий»,— заявил он в ходе VI Международного ветеранского форума «Украина. Защитники. Будущее» (цитата по «Укринформу»).

По оценке американских аналитиков, которую 18 августа приводила The New York Times, на Украине насчитывается около 500 тыс. военнослужащих, включая военнослужащих действительной службы, резервистов и служащих военизированных формирований.

На Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 10 августа глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин.

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Мария Федотова