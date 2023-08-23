«Ту» нашли VIP-заказчиков

По данным “Ъ”, «Роскосмос» и структура «Газпрома» заинтересовались восстановлением разукомплектованных самолетов Ту-204 для деловых перевозок. В «Роскосмосе» подтвердили интерес к покупке, отметив, что он нужен для перевозки персонала на космодромы. Восстановление и конвертацию самолетов в VIP-версию собеседники “Ъ” в отрасли оценивают в 3,5–4 млрд руб. Помимо прямого приобретения собеседники “Ъ” для второго клиента допускают привлечение Red Wings в качестве оператора. Коммерческую эффективность Ту-204 источники “Ъ” оценивают как низкую по сравнению с иностранными конкурентами, но отмечают, что сейчас у российских заказчиков может не быть выбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, «Роскосмос» и структура «Газпрома» могут приобрести два самолета Ту-204. Самолеты принадлежат ИФК — лизинговой компании, входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в «Ростех»),— и находятся вне летной годности. По словам собеседников “Ъ”, речь идет о восстановлении лайнеров в VIP-версии для перевозки топ-менеджеров.

По версии двух источников “Ъ” в отрасли, возможны два варианта: прямая продажа либо предоставление операторских услуг со стороны Red Wings (входит в ИФК), в последнем случае самолет, скорее всего, останется в собственности ИФК.

ИФК продает эти самолеты с 2021 года. До санкций участники рынка сомневались в возможности найти им покупателя, но с 2022 года ситуация изменилась, поскольку обслуживать иностранные бизнес-джеты стало гораздо сложнее. Сейчас у ИФК остаются два Ту-204-300 выпуска 2004–2005 годов, которые эксплуатировала «Владивосток Авиа», еще один лайнер в ноябре 2022 года был передан Red Wings. Стоимость восстановления самолетов один собеседник “Ъ” оценивают в 2 млрд руб., трое других — в 3,5–4 млрд руб., в том числе 1 млрд руб.— на VIP-салон. Работы пройдут на площадке «УЗГА-Инжиниринг» в Ульяновске и должны быть завершены в 2024 году. Также у ИФК есть два Ту-204-100 и три Ту-214. На их восстановление с двумя Ил-96 в 2022 году из бюджета выделили 15,3 млрд руб.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили, что в госкорпорации прорабатывают вопрос приобретения «бывшего в эксплуатации Ту-204 или Ту-214». Переговоры еще продолжаются, а также потребуется время для восстановления летной годности воздушного судна, поэтому о сроках поставки говорить преждевременно. «Роскосмос» не планирует передавать самолеты в управление коммерческих перевозчиков, так как в его состав входит Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК), «который обладает всеми компетенциями, необходимыми для летной и технической эксплуатации судов типа Ту-204/214».

В парке ЦПК с 2019 года состоят два 15-летних Ту-204-300. ЦПК заказал их еще в 2014 году за 3,3 млрд руб. и получил весной 2019 года. Их компоновка адаптирована для перевозки экипажей космических кораблей к месту старта и эвакуации с места посадки. «Этой вместимости (около 50 посадочных мест) недостаточно для перевозки членов госкомиссий, оперативных групп, пусковых расчетов, сотрудников предприятий госкорпорации для обеспечения работы на космодромах Байконур и Восточный,— пояснили в "Роскосмосе".— Поэтому предварительные переговоры велись о воздушном судне вместимостью не менее 140 посадочных мест в стандартной двухклассной компоновке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ту-204

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ту-204

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Ростехе» сообщили, «что обсуждать сделки можно будет, когда они состоятся». Источник “Ъ” в авиастроительной отрасли рассказал, что «обсуждения действительно идут, но конкретных договоренностей пока нет». В «Газпром авиа», которая эксплуатирует авиапарк «Газпрома», сообщили, что такой проект не рассматривался, в «Газпром нефти» указали, что подобных планов нет.

В Red Wing “Ъ” подтвердили, что ведут переговоры «со многими будущими собственниками данных ВС об их эксплуатации под флагом авиакомпании», но раскрывать названий не стали. Там также отметили, что перевозчик специализируется на корпоративных VIP-перевозках на базе Ту-204, у компании «есть экипажи и все необходимые компетенции по техобслуживанию». В Red Wings объявили об отказе от самолетов семейства «Ту» в 2018 году, объясняя это низкой топливной эффективностью. Сейчас в парке один Ту-204-300 (18 лет, поступил в ноябре 2022 года) и один Ту-204-100 (29 лет, поступил в 2020 году), оба они активно летают, в том числе за рубеж.

Как утверждают собеседники “Ъ” на рынке деловой авиации, сейчас в пределах 3,5–4 млрд руб. можно приобрести Bombardier Global 6000 (Канада) в возрасте пяти-десяти лет в зависимости от налета, состояния и оснащения салона. «Поставить самолет через посредников сложно, но реалистично»,— говорит один из источников “Ъ”. По словам руководителя проекта BizavNews Дмитрия Петроченко, за сумму до 4 млрд руб. можно найти десятилетние Boeing Business Jet (ВВJ1) или ACJ 320 (корпоративная версия Airbus). Но поставить их в РФ, по его мнению, почти невозможно: «Это крайне ликвидные лайнеры, которые сложно найти на вторичном рынке и ввезти в РФ».

Собеседники “Ъ” совпадают во мнении, что Ту-204 коммерчески менее эффективен по сравнению с иностранными аналогами, «требует трехчленного экипажа, топливозатратный и специфичный в требованиях к полосе». При этом ряд источников также отмечает, что по мере ослабления рубля интерес к покупке оставшихся поддержанных российских самолетов может возрасти.

Айгуль Абдуллина