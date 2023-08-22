В Майкопе из-за пожара ввели ограничение по энергоснабжению

В Майкопе из-за крупного пожара в районе ипподрома на многих улицах ввели ограничения по энергоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба майкопской ТЭЦ.

Ограничения затронули 71 улицу. Проблемы с электроэнергией также возникают в районе Забелая, Михайлово, микрорайоне Восход, трех кварталах и садовых товариществах «Восход», «Строитель», «Звездочка» и «Сад».

Ограничения на подачу электроэнергии введены в нескольких соцобъектах. Среди них школы №20 и №6, детские сады №4 и №24, Республиканский противотуберкулезный диспансер, Тубдиспансер, военкомат, пожарное депо ПСЧ №4, министерство республики по делам ГО и ЧС и Военный суд.

Днем 22 августа на поле по улице Юннатов произошло возгорание сухой растительности, позже огонь перекинулся на гаражи. Площадь возгорания достигла 600 кв. м. Жителей Майкопа попросили эвакуировать из гаражей транспортные средства.

Татьяна Ручкина

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