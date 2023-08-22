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Коммерсантъ FM
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Путин: за июль—сентябрь бюджет будет сведен с профицитом

Президент Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет за июль—сентябрь будет сведен с профицитом. Превышение расходов над доходами за 2023 год окажется на запланированном уровне 2% ВВП, добавил он.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ожидается, что за июль—сентябрь бюджет будет сведен с профицитом»,— сказал президент и отметил, что текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности (цитата по ТАСС).

По словам господина Путина, дефицит бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 млрд руб. «В июле баланс бюджета на 458 млрд руб. лучше, чем год назад», — добавил он, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Банк России с учетом новых данных по экономической активности в стране спрогнозировал, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.

Минэкономики ожидает роста ВВП в 2023 году на 1,2% после снижения на 2,1% в 2022 году. В 2024 году ожидается восстановительный рост на уровне 2%, в 2025 году — 2,6%, в 2026 году — 2,8%. Во втором квартале 2023 года, согласно первой оценке Росстата, ВВП России в годовом выражении вырос на 4,9%, что на 0,3 процентного пункта (п. п.) выше предварительных оценок Минэкономики и на 0,1 п. п.— ЦБ.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Экономика выходит на плато».

Мария Федотова

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