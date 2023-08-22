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Коммерсантъ FM
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«Талибан» назвал далеким от правды отчет ООН по Афганистану о внесудебных казнях

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) представила отчет (.pdf), согласно которому с августа 2021 года по середину июня 2022 года более 200 бывших афганских солдат и чиновников было убито во внесудебном порядке. Представитель «Талибана» (запрещен в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что отчет ООН «далек от правды».

«Недавний отчет представителей ООН в Афганистане, в котором они заявили об убийствах и пытках более чем 800 человек из прошлой администрации силами Исламского Эмирата, не соответствует действительности и далек от правды»,— сказал Забихулла Муджахид (цитата по «РИА Новости»). По его словам, случаи расправы «немногочисленны» и «тщательно расследованы», а условия политической амнистии для силовиков соблюдены.

Согласно отчету, большинство убийств и исчезновений бывших сотрудников Афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF) произошло в течение первых четырех месяцев после прихода к власти «Талибана». За этот период миссия зарегистрировала 148 внесудебных казней. МООНСА также зарегистрировала 2106 жертв вооруженного насилия «Талибана» среди гражданского населения (700 убитых, 1406 раненых).

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Придя к власти, руководство «Талибана» пообещало амнистию бывшим силовикам. Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. В последний раз мандат миссии был продлен до марта 2023 года.

Полина Мотызлевская

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