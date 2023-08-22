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Коммерсантъ FM
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Миссия ООН в Афганистане нашла свидетельства массовых убийств талибами функционеров бывшего режима

Придя к власти в Афганистане, движение «Талибан» (признано террористическим в Российской Федерации и запрещено) объявило «всеобщую амнистию» в отношении всех, кто так или иначе сотрудничал с предыдущими властями страны. Тем не менее преследование талибами сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил, а также государственных служащих существовавшей до августа 2021 года Исламской Республики Афганистан, продолжается. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 22 августа, докладе Миссии помощи ООН в Афганистане (UNAMA).

Как сообщается в докладе, сотрудники миссии задокументировали как минимум 218 случаев внесудебных казней бывших функционеров прежнего правительства, полицейских и военнослужащих. В большинстве случаев жертв задерживали и через короткое время убивали. «Некоторых увозили в места заключения и убивали там. Других увозили в неизвестном направлении, убивали, а тела либо просто выбрасывали, либо передавали семьям»,— говорится в докладе.

Убийства — это лишь часть задокументированных нарушений прав человека в отношении членов бывшего правительства страны, военнослужащих и полицейских. Всего представители UNAMA зафиксировали 800 нарушений. Как сообщается, более 400 человек были арестованы и содержатся в местах заключения без предъявления обвинений или сообщения причин задержания. Некоторых из них с тех пор больше не видели. Также были зафиксированы случаи пыток.

Как заявил в связи с публикацией отчета Высокий комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, собранные свидетельства являются «отрезвляющей картиной того обращения, которому подвергаются лица, связанные с бывшим правительством и силами безопасности Афганистана, со времени прихода к власти» талибов. «Учитывая гарантии того, что они не станут подвергаться преследованиям, налицо злоупотребление доверием народа»,— заметил господин Тюрк.

К опубликованному отчету приложено официальное заявление представителей нынешних афганских властей, отвергающих все обвинения в свой адрес на том основании, что о случаях «нарушений прав человека… в отношении сотрудников… сил безопасности бывшего правительства не сообщалось».

Виктор Бук

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