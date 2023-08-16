Белгородцу ограничили свободу на три с половиной года за хранение патронов

Борисовский райсуд Белгородской области признал местного жителя Андрея Сидоренко виновным в хранении наркотических веществ (ч.1 ст.228 УК РФ) и взрывчатки и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ и ч.1 ст.222.1). Согласно тексту приговора, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с запретом на смену места жительства и выезд за пределы Борисовского района.

Как установлено в суде, в конце июля 2022 года Сидоренко обнаружил на поле в близи села Стригуны дикорастущее растение конопли. Он собрал с него верхушечные части, высушил и отделил от них семена, которые планировал использовать для рыбной ловли. В апреле этого года наркотические средства в его гараже обнаружили сотрудники управления ФСБ по Белгородской области и полиции.

Там же оперативники нашли боеприпасы. Оказалось, что в конце прошлого года Сидоренко нашел в беседке в урочище «Волков Яр» пакет из «Пятерочки», в котором находились 58 патронов, в том числе с бронебойными и трассирующими пулями. Он сохранил находку и спрятал ее в гараже, где ранее разместил порох, обнаруженный за пару месяцев до этого.

Подсудимый полностью признал вину. Он объяснил, что планировал использовать семена конопли для прикормки рыбы, а найденный порох — для розжига мангала. Зачем он сохранил патроны, мужчина объяснить не смог.

Ранее Корочанский райсуд Белгородчины приговорил местного жителя к одному году и девяти месяцам ограничения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и наркотиков.

Сергей Толмачев