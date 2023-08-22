Uniqlo в России сохранила лишь юрлицо

Японский ритейлер Uniqlo окончательно покидает российский рынок — компания расторгла последние договоры аренды с торговыми центрами, об этом «Ведомостям» сообщил один из партнеров сети. Ранее сообщалось, что у Uniqlo осталось 10 закрытых магазинов. До начала военных действий на Украине их было 50. Сейчас торговые точки активно занимают российские ритейлеры. Например, в «Атриуме» и «Европолисе» на месте Uniqlo появились магазины бренда Lime. Точку в ТЦ «Европейский» заняла Gloria Jeans.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До конца года Uniqlo должна прекратить все операции в России, отметила глава ритейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько. И, по ее словам, не весь ассортимент японского ритейлера удалось заместить:

«Команда в течение года завершила почти все формальности с точки зрения расторжения контрактов: где-то заплатила штрафы, где-то удалось обойтись без них. В том числе бренд прощается со своим офисом на "Курской", и таким образом завершаются все операции. Персонал уже давно и планово уволен. Практически никого в юрлице не осталось.

Японское руководство давным-давно переведено по другим странам. До конца этого года они завершат все свои процедуры и окончательно уйдут с российского рынка.

Между тем у Uniqlo почти все площадки были замечательными с точки зрения трафика, визуальной представленности. Безусловно, они пользуются огромным спросом так же, как и магазины других международных брендов, поскольку у них было приоритетное право выбора локаций.

Есть, конечно, нюанс в том, что собственники все-таки ожидают другие ставки аренды, и это может быть барьером для входа. Ведь для Uniqlo действовали одни расценки с учетом того, какие высокие были обороты этого бренда и какой трафик они генерили. Для других компаний ставки будут другими.

Если же говорить про значимость Uniqlo для отечественного рынка, то качество их одежды, ее технологичность и цена давали абсолютно идеальную картину для российского потребителя. Есть, безусловно, компании, которые могут дать качество и технологии, но их продукция будет гораздо дороже.

Есть игроки, которые могут дать похожую одежду, но она может быть совершенно не того уровня технологичности. То есть в России сейчас нет ультратонкого пуховика, который при этом согревает в минус 10».

Uniqlo приостановила работу в России в марте 2022 года. Осенью одежда марки начала продаваться на некоторых маркетплейсах. По словам источника «Ведомостей», японская компания не планирует ликвидировать юрлицо в стране и надеется со временем возобновить работу.

Однако вряд ли это возможно в ближайшие годы, считает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Кроме того, по его словам, уход бренда повлияет и на ассортимент, который сейчас реализуется в рунете:

«Компания едва ли вернется в Россию, пока не будет снята значительная часть санкций. А этого, даже по всем официальным прогнозам, не произойдет в близкой перспективе. Понятно, что Uniqlo российский рынок должна была покинуть. Вопрос был в том, удастся ли это сделать в рамках какой-то сделки.

Учитывая ужесточение требований со стороны правительственной комиссии в части дисконтов и платежей в пользу российского бюджета при продаже бизнеса формируется такая картина, что в ряде случаев его оказывается проще вообще закрыть, особенно когда речь идет о розничной торговле, которая представляет собой, по сути дела, портфель договоров аренды, которые постепенно истекают и являются в условиях закрытых магазинов генераторами убытков.

Что касается ассортимента Uniqlo, то есть поставки по параллельному импорту, они разрешены. Другой вопрос, что это означает более высокую стоимость. Но когда речь идет об игроках, которые самостоятельно ввозят такую продукцию, то они выбирают те или иные топовые артикулы и размеры. В данном случае это означает действительно сильное сокращение ассортимента и повышение цен».

Как писал “Ъ” в мае 2023 года, по итогам прошлого года выручка Uniqlo в России превысила 12 млрд руб. При том, что в 2021-м она была вдвое выше. Кроме того, по итогам 2022-го ритейлер зафиксировал убыток на 10 с лишним млрд руб.

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Елена Иванова