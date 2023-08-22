УГМК вывела из-под своего управления Медногорский комбинат

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) вышла из состава владельцев Медногорского медно-серного комбината (Оренбургская область). Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Как указано в документе, 18 августа московская компания «БизнесГлобус» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) получила 85% медно-серного комбината, а свердловская компания «Альфа-Инвест» (управление недвижимым имуществом) и московская компания «Эм-Инвест» (вложения в ценные бумаги) — по 7,5%.

В годовом отчете УГМК за 2022 год было указано, что держателем 85% ее акций вместо кипрской Selmareco Limited стало российское АО «Компания ''БизнесГлобус''»,

Медногорский медно-серный комбинат был построен в 1939 году. В его состав входят медеплавильный и сернокислотный цеха, брикетная фабрика, кислородная станция, цех подготовки сырья и шихты, цех переработки пыли и цех горных работ. Основные виды продукции — черновая медь и серная кислота.

Ранее УГМК вывела из-под своего управления несколько уральских заводов. С 2019 года УГМК выполняла функции управляющей компании на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ), «Святогоре» и Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ). 28 июля, согласно данным ЕГРЮЛ, на предприятиях изменилась система правления — были назначены генеральные директора. 6136410

Полина Хабарова

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