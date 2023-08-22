В тюменском селе Ворогушино объявлен карантин по бешенству

В тюменском селе Ворогушино (Тобольский район) с 22 августа объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства.

В селе запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Напомним, с 28 июля карантин по бешенству объявили в деревне Кашевская (Омутинский район). С 21 июня в селе Ильинка (Казанский район) карантин введен во второй раз за лето.

Полина Хабарова

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