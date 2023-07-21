В тюменском селе Ильинка с 21 июля снова введен карантин по бешенству

В селе Ильинка (Казанский район, Тюменская область) с 21 июля объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства.

В связи с карантином в селе запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Напомним, карантин в Ильинке ранее вводили 5 мая. По данным правительства, он был отменен 25 июня.

Полина Хабарова

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