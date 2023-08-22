«Страна.ua»: Украина закрыла доступ в прифронтовую зону всем журналистам

Власти Украины закрыли доступ в прифронтовую зону не только зарубежным журналистам, но и украинским, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых ведомствах. По словам одного из них, ограничения связаны с тем, что нельзя проконтролировать всех журналистов, которые хотят работать на фронте.

«Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны, красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить»,— пояснил собеседник издания, уточнив, что ограничения пока «неофициальные».

Он привел в пример заявление замминистра обороны Анны Маляр о том, что из-за публикаций СМИ о введении в бой на запорожском фронте 82-й бригады по ней за сутки нанесли пять авиаударов. О переброске этой бригады писали, в частности, американский журнал Forbes и немецкая газета Bild.

О том, что украинское военное командование фактически запретило почти всем иностранным журналистам находиться в прифронтовой зоне, сообщало швейцарское издание Le Temps. Причиной этого решения был назван высокий уровень потерь среди личного состава либо подготовка украинской армией новой наступательной операции.

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Лаура Кеффер