Уборщик филармонии в Петербурге стал фигурантом уголовного дела о терроризме

В отношении уборщика филармонии им. Шостаковича Федора Коновалова, задержанного с листовками запрещённой в РФ организации РДК, возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК), пишет «Фонтанка».

Сейчас сотрудник филармонии находится в изоляторе временного содержания. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Федор Коновалов был остановлен нарядом патрульно-постовой службы на улице Новостроек в Кировском районе города. В СМИ появилась информация, что при себе у него нашли листовки с призывами вступить в признанные в России террористическими организации «Русский добровольческий корпус» и «Легион "Свобода России"». Кроме того, сообщается, что в смартфоне задержанного обнаружилась переписка, в которой обсуждалась финансовая помощь Вооруженным силам Украины.

В филармонии рассказали «Ъ—СПб», что 25-летний Федор Коновалов с детства имеет особенности развития. В учреждении он работал уборщиком с 2016 года, куда его трудоустроили после смерти матери — артистки одного из оркестров.

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