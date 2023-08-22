ВС РФ поддержал возбуждение уголовного дела против экс-председателя райсуда Ростова

Верховный Суд России (ВС РФ) отказал бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Григорию Бондаренко в удовлетворении иска с требованием отменить решение о разрешении возбуждения уголовного дела против него, выданное Высшей квалификационной коллегией судей России (ВККС). Соответствующая информация содержится в картотеке ВС РФ. Согласно документам, судебное заседание прошло 21 августа.

Георгий Бондаренко был освобожден от должности и лишен пятого квалификационного класса судьи по решению ВККС в июле текущего года в связи с дисциплинарным нарушением. После этого Басманный суд Москвы арестовал Георгия Бондаренко в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Уголовное преследование в отношении экс-председателя Железнодорожного районного суда началось одновременно с расследованием дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которую также подозревают в получении взяток.

Анастасия Назарова