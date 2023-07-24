Председатель Железнодорожного районного суда Ростова отстранен от должности

Квалификационная коллегия судей Ростовской области досрочно прекратила полномочия председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко в связи с дисциплинарным нарушением. Об этом сообщает пресс-служба коллегии.

Георгий Бондаренко был отстранен от должности и лишен пятого квалификационного класса судьи. Обращение о рассмотрении вопроса было направлено Советом судей Ростовской области. Конкретные причины прекращения полномочий судьи не уточняются.

Как сообщалось ранее, Георгия Бондаренко следственный комитет намерен привлечь к ответственности за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Подозрения в отношении судьи возникли в рамках уголовного дела против экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой.

Анастасия Назарова