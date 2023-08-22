Прокуратура запросила пожизненный срок для главы преступной группировки Джако

Гособвинение в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде попросило суд приговорить Аслана Гагиева (по прозвищу Джако) к пожизненному заключению. Он обвиняется в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210), убийстве более двух лиц (ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222).

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Во время дачи показаний, передает ТАСС, Аслан Гагиев заявил, что не признает вину, а к заказным убийствам не имеет отношения. По его словам, мотивы, предъявленные стороной обвинения, не подтверждаются.

Дело Аслана Гагиева, которого России выдала Австрия, рассматривается в суде Ростова-на-Дону с 2021 года. Семь фигурантов этого дела, обвиняемых в убийствах в рамках преступного сообщества, получили от 12 до 20 лет колонии, двое — пожизненное заключение.

По данным следствия, Аслан Гагиев создал группировку в 2004 году на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, в нее входило около 50 человек. Утверждается, что с 2012 по 2013 год по указанию Гагиева были убиты шесть человек, включая московского следователя Александра Леонова и прокурора Владикавказа Олега Озиева.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд оценил работу киллеров».

Лусине Баласян