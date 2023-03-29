Мэр Екатеринбурга обратился к губернатору с просьбой создать совет по застройке правого берега ВИЗа

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой создать совет по застройке перспективного района «ВИЗ-правобережный», сообщил мэр в своем telegram-канале.

«ВИЗ-правобережный – перспективный район застройки. Более того, новый вектор развития столицы Урала. Очевиден большой потенциал в создании здесь в дополнение к существующей застройке нового административного ядра, объектов культурной и спортивной жизни, — отметил мэр Екатеринбурга. По его словам, губернатор Куйвашев охарактеризовал проект застройки, как «новое дыхание Екатеринбурга».

Территория правого берега Верх-Исетского пруда занимает более 600 га. Строительство на нем планировалось еще с 2019 года. В 2020 году «Группа ЛСР» заявила о планах на строительство большого жилой квартала на ВИЗе-Правобережном.

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Полина Хабарова