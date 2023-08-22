Трутнев предложил возродить в России всеобщую военную подготовку

Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о необходимости возродить в России всеобщую военную подготовку и укрепить отечественные патриотические и духовные традиции. По его мнению, за последние три десятилетия в этой работе было допущено немало проблем.

В ходе выступления на совещании по вопросам безопасности Дальнего Востока в Магадане, Юрий Трутнев отметил, что в «условиях обнажившихся международных противоречий» стал важным вопрос укрепления в России духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

«Страны Североатлантического альянса пытаются сломить экономику России, ее культуру, традиции, навязать собственные модели поведения. И уровень воспитательной, патриотической работы в этот период, собственно говоря, определяет будущее нашей страны, да и в общем-то всего мира»,— сказал господин Трутнев (цитата по ТАСС).

По словам господина Трутнева, в течение долгого времени из российской молодежи «вымывались базовые понятия». «Многие, к сожалению, перестали понимать, что реально сильным и счастливым можно быть только на своей собственной Родине»,— добавил он.

Параллельно с этим, считает Юрий Трутнев, происходила «деградация системы военной подготовки», в частности, была ликвидирована начальная военная подготовка в школах. В настоящее время только 1,4% студентов в высших учебных заведениях занимаются начальной военной подготовкой. В 80 раз, по словам представителя президента, сократилось число специалистов, выпускаемых Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России.

«В настоящее время, когда Россия испытывает мощное санкционное давление, когда обстрелам подвергаются десятки наших городов, возрождение всеобщей военной подготовки, патриотических, духовных традиций нашего народа является необходимым для победы сегодня и для будущего России завтра»,— заключил он.

В конце 2022 года в России была утверждена новая школьная программа с уроками военной подготовки. Согласно документу, с 1 сентября этого года в рамках программы ОБЖ ученики 10–11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь, а также изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5. С 1 сентября может появиться модуль по основам военной подготовки в российских вузах. Студенты будут учиться разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также пройдут подготовку к боевому применению ручных гранат.

Милена Костерева