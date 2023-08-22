«Парижу приходится дорого платить за свою нерешительность»

Соседи Нигера начали подготовку к вторжению. В аэропортах Экономического сообщества западноафриканских государств идет формирование военных бригад, сообщили источники Al Arabiya. На этом фоне мятежники объявили в Нигере добровольную мобилизацию. По их данным, в отряды ополчения вступили 50 тыс. человек. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что время для успешной военной интервенции в Нигере упущено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Визит в столицу Нигера — Ниамей — делегации ЭКОВАС, региональной организации, объединяющей государства Западной Африки, завершился неудачей. Попытка договориться с лидерами военной хунты, захватившими власть 26 июля, провалились.

На этом фоне вновь оживились разговоры о возможной военной операции против Нигера. Тем более что на днях начальники генеральных штабов членов ЭКОВАС согласовали план подобной интервенции и заявили, что только ждут приказа для ее начала.

Впрочем, все эти грозные заявления больше похожи на психологическую атаку, но такие атаки, как показывают события последних недель, на путчистов в Ниамее не особо действуют.

Они не поддаются на шантаж, четко чувствуют, где реальные угрозы, а где блеф. А главное — понимают: время работает на них. И время это, похоже, их противники упустили. В особенности это касается главного противника — Франции.

На прошлой неделе во французских СМИ появились публикации, авторы которых со ссылкой на информированных собеседников среди политиков и военных описывают события конца июля, когда Париж чуть было не принял решение о военной интервенции, которая должна была свергнуть генералов-путчистов и восстановить власть смещенного ими президента Мохамеда Базума.

Вся подготовительная работа была проведена, юридическое обоснование вторжения тоже имелось — с призывом к Парижу восстановить конституционный порядок обратились оставшиеся на свободе члены правительства Базума. Они даже санкционировали удар по президентскому дворцу, удерживаемому мятежниками, если это будет необходимо для подавления путча.

В тот момент генералы и полковники, провозгласившие себя новыми хозяевами Нигера, еще не консолидировали свою власть. В их поддержку еще не выступили так решительно, как сегодня, власти соседних Мали и Буркина-Фасо, тоже вчерашние путчисты.

Еще оставался шанс, что армия Нигера не последует за ними, что она будет застигнута врасплох и деморализована, не станет оказывать сопротивления решительным действиям французского экспедиционного корпуса, на руках у которого были все козыри.

Во-первых, он находится здесь, в стране, и может начать операцию мгновенно. А, во-вторых, помощь ему оказали бы французские ВВС, которые в условиях Африки неизменно доказывали свою эффективность.

Именно так в прежние годы неоднократно действовал Париж в своих бывших африканских колониях и в основном успешно. Именно таким, как можно понять, был план, который лег на стол президента Макрона. Но глава государства его отверг.

Почему он принял такое решение? Главная причина — Макрон неоднократно заявлял, что времена французской Африки, Франсафрики, остались в прошлом, что Париж больше не станет диктовать африканцам, как им жить, не будет навязывать им свою волю, научится уважать их суверенитет. Военное вмешательство, пусть даже под благовидным предлогом, перечеркивало бы все эти обещания.

В итоге план был отвергнут. Ставка была сделана на экономическое, политическое и психологическое давление, в частности, на самих африканцев, членов ЭКОВАС. Именно они должны были, по замыслу Парижа, подготовить и осуществить военное вмешательство против нигерской хунты, если она не пойдет на уступки.

Прошел почти месяц, и стала понятна ущербность этой тактики — время явно работает на нигерских генералов. Они грамотно вбивают клин между западными союзниками, пользуясь тем, что США, в отличие от Парижа, готовы с ними договариваться и не требуют немедленного восстановления у власти президента Базума.

Чтобы не отпугнуть тот же Вашингтон, генералы очень осторожно высказываются на тему своего возможного сотрудничества с Москвой и особенно с российскими ЧВК. Наконец, очевидно, что члены ЭКОВАС не рвутся в бой и предпочитают грозные заявления реальным военным приготовлениям.

В итоге время потеряно. Идеальный момент для французского военного вмешательства упущен. Хунта у власти, и Парижу приходится дорого платить за свою нерешительность и за то, что президент Макрон решил покончить с методами Франсафрики, небесспорными, но такими эффективными.

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