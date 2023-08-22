В Краснодаре изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

В Краснодаре с 22 августа изменилась стоимость проезда в городском транспорте. Одна поездка в трамвае, троллейбусе и автобусе КТТУ подорожала на 5 руб., до 40 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Цены на проезд также выросли в транспорте перевозчиков, работающих по брутто-контрактам на маршрутах №19, №32, №89, №91 и №120.

Об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте сообщил 11 августа во время брифинга директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

По данным пресс-служба администрации Краснодара, обоснованность тарифа проверили и подтвердили специалисты управления цен и тарифов, департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также прокуратура города.

В начале 2023 года цены на проезд до 40 руб. подняли некоторые частные перевозчики Краснодара.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram