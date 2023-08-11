Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара вырастет до 40 рублей

В Краснодаре стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах с 19 августа повысится с 35 до 40 руб. Об этом 11 августа во время тематического брифинга рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Вырастет также с 34 до 49 руб. стоимость проезда на автобусных маршрутах №91, 19, 89, 120, 32 и 83.

Стоимость проезда в электротранспорте Краснодара меняли в последний раз 2 июля 2022 года.

В мае в Новороссийске стоимость проезда в троллейбусах увеличили до 33 руб., а в Сочи с 1 августа в автобусах подорожал проезд до 36 руб.

Тат Гаспарян

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