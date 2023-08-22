Вокзал ВСМ разместят недалеко от сада Сан-Галли

Терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали в Санкт-Петербурге планируют разместить на четной стороне Лиговского проспекта, севернее сада Сан-Галли, рассказал губернатор Александр Беглов в радиообращении на «Радио России».

По словам главы города, город бережно подойдет к строительству нового вокзала. Отдельные исторические объекты предполагается интегрировать в состав терминала, такое решение было одобрено профессиональным сообществом. Господин Беглов подчеркнул, что проект ВСМ очень важен для города и для страны, и в его подготовке участвует правительство России, правительство Москвы и Сбербанк.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Минтранс России начал создавать рабочую группу по вопросу строительства ВСМ между Петербургом и Москвой. РЖД уже занимается проектированием маршрута.

О проекте на прошлой неделе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что «наступил момент для реализации» проекта ВСМ.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Петербургом планируют построить к 2027 году. Ее стоимость Минтранс ранее оценил в 1,7 трлн руб. При этом в июле в РЖД рассказали, что сроки строительства растянутся из-за недостаточного финансирования. В 2023 году на эти цели выделено около 12 млрд рублей.

Подробнее о реализации проекта ВСМ читайте в материале «Ъ» — «Магистраль получила административное ускорение».

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