Минпромторг: несколько видов БПЛА могут разрешить использовать в регионах

Несколько видов беспилотников могут включить в экспериментально-правовой режим, который предполагает снятие запрета на их полеты в регионах. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Он уточнил, что сейчас этот вопрос обсуждают Минтранс и Минэкономики, и «решение здесь за ними». «Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации»,— рассказал замминистра.

При помощи БПЛА для мониторинга линейных объектов «ведется контроль за локальными и магистральными трубопроводами для предотвращения аварий». Их используют при добыче и транспортировке нефти и природного газа. Другие БПЛА предназначены для таксации лесов (определения количества древесных насаждений и их прироста) и наблюдения за ними, чтобы засечь очаги возгорания и вызвать самолеты для тушения.

Запреты на использование беспилотников в российских регионах ввели из-за атак дронов со стороны Украины. Вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что полеты беспилотников, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут разрешить на высоте до 150 м. Минэкономики в конце июня подтверждало, что обсуждает послабления.

Лаура Кеффер