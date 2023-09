Импульсивный инвестор

Если бы существовал чемпионат мира по инвестированию, имя Джеральда Сая, безусловно, присутствовало бы в списке чемпионов. Он был первым управляющим взаимным фондом, чье имя узнала широкая публика (о нем писал даже журнал Playboy). Он был первым американцем китайского происхождения, возглавившим компанию, акции которой входят в промышленный индекс Dow Jones. Своей карьерой он доказал, что важно не только вовремя покупать, но и вовремя продавать.

Его первый фонд

Сай Чжиюн родился в деловой семье. Его мать была брокером. Отец окончил Мичиганский университет, устроился на работу в компанию Ford Motor. Сначала работал в США, а затем был направлен в Китай на пост руководителя отделения компании в Шанхае. Уровень жизни семьи был высоким — слуги, машины, шофер.

Именно в Шанхае Сай Чжиюн появился на свет. Это произошло 10 марта 1929 года. Как он сам впоследствии скажет, «на пике рынка» (то есть за семь месяцев до биржевого краха 1929 года). В 1947 году, окончив английскую школу в Шанхае, он приплыл в Соединенные Штаты. Джеральд Сай-младший (так его стали называть в США) поступил в Уэслианский университет, после первого семестра перевелся в Бостонский университет. Там он получил степени бакалавра и магистра экономики. Магистратуру окончил за два с небольшим месяца. «Торопился», по его словам. Успешной учебе помогала привычка спать по четыре часа в сутки, а 20 часов заниматься делом. Эту привычку он сохранил на всю жизнь, правда сократив с возрастом рабочий день до 16 часов.

В Китай Сай возвращаться не стал. После университета недолго работал статистиком в компании медицинского страхования Blue Cross. Потом вернулся в Бостонский университет, чтобы получить степень MBA. Не доучился. Решил, что практика интереснее теории. В 1951 году устроился работать аналитиком по ценным бумагам в брокерскую фирму Bache & Co. Годом позднее перешел в компанию финансовых услуг Fidelity Management and Research (FMR) на должность фондового аналитика с зарплатой $90 в неделю (что примерно соответствует современной $1 тыс.).

FMR была основана в 1946 году для оказания консалтинговых услуг по инвестициям группе взаимных фондов Fidelity Fund (будущей Fidelity Investments). Владелец, президент и директор Fidelity Fund Эдвард Джонсон II занимал пост директора и в Fidelity Management and Research Company (FMR). Свою рыночную стратегию Джонсон объяснял так: «Идти на разумный риск, а не следовать за толпой».

Впоследствии Джеральд Сай говорил, что научился основам инвестирования не по книгам, а у мистера Джонсона.

Джонсон считал, что фондом взаимных инвестиций должна управлять не группа людей, а один человек — опытный профессионал, чувствующий рынок. В феврале 1958 года было объявлено о создании двух новых взаимных фондов — Fidelity Trend Fund и Fidelity Capital Fund. Первым фактически руководил сын хозяина компании Эдвард «Нед» Джонсон III, вторым — Джеральд Сай, хотя официально директором обоих фондов был Джонсон II.

Fidelity Capital был первым фондом агрессивного роста, то есть фондом, ставящим своей главной инвестиционной целью достижение максимального долгосрочного роста. Сай обладал поразительным биржевым чутьем.

Он был сторонником импульсного инвестирования и активно пропагандировал эту стратегию. Она состоит в покупке акций, рост курса которых опережает рынок, в ожидании того, что курс продолжит расти, а затем их продаже при признаках ослабления импульса.

Есть байка о том, как Джеральд Сай объяснил смысл этого принципа своему сыну Кристоферу. Однажды они вместе отправились на рыбалку. Сидя в лодке с удочками, отец и сын обсуждали Уолл-стрит и принципы инвестирования. Джеральд попросил сына выплеснуть в воздух стакан воды. Дул встречный ветер, вода полетела Кристоферу в лицо. Отец рассмеялся и объяснил: никогда не иди против ветра, лови его направление.

Стратегия Сая не совпадала с принципом, которого придерживался Эдвард Джонсон II,— «не следовать за толпой».

В 1960 году имя Джеральда Сая впервые появилось в американской прессе — в связи с назначением на пост вице-президента FMR. В октябре 1965 года о нем написал журнал Playboy. «Бостонский бык, рыскающий в поисках добычи в инвестиционном лабиринте», «один из самых успешных деятелей Уолл-стрит» — такие характеристики давал ему журнал. В статье объяснялось, что Сай действует не так, как все остальные управляющие фондами, которые верят в диверсификацию и держат в портфеле ценные бумаги сотен компаний. Список акций Сая не превышает 50 штук. «У меня должна быть возможность купить акции, когда я вижу их ценность»,— объяснял он. Если он «видит ценность», то сразу же покупает. Если нужно продавать, он и это делает быстро, при необходимости жертвуя ценой ради скорости.

В 1959 году под управлением Fidelity Capital находилось $12,3 млн. В 1965 году в 27 раз больше — $340 млн. Инвесторы воспринимали как чудо то, что делал Сай с их деньгами — удваивал их за год. Журналисты сравнивали его с мифическим царем Мидасом, от прикосновения которого все превращалось в золото.

Он был звездой. О нем писал не только Playboy, статьи о нем появлялись во многих газетах и журналах. Телеканал CBS снял о нем документальный фильм.

В 1965 году Сай покинул FMR и распродал принадлежавшие ему акции компании. Это случилось после того, как Эдвард Джонсон II объявил, что планирует в будущем передать руководство FRM своему сыну Эдварду Джонсону III. В последний год работы Сая в компании стоимость активов Fidelity Capital из расчета на одну акцию выросла на 47%. Рост индекса Dow Jones за 1965 год составил 11%.

Одиночное плавание

На средства, полученные от продажи акций FMR, Сай создал собственный взаимный фонд — Manhattan Fund. Первичное предложение акций (IPO) инвестфонда в феврале 1966 года стало рекордным. Первоначально фонд планировал выпустить 2,5 млн акций по $10 за штуку. Спрос был так силен, что план пришлось дважды пересматривать в сторону увеличения выпуска — сначала до 10 млн акций, потом до 25 млн акций. В итоге Manhattan Fund установил рекорд по размеру привлеченного капитала — $247 млн. Предыдущий рекорд — $198 млн — был установлен в 1958 году и принадлежал IPO One William Street Fund, которым управлял банк Lehman Brothers.

На ежегодном собрании акционеров Manhattan Fund в 1967 году Сай объявил, что активы фонда достигли $513 млн. Доходность фонда за 1967 год составила 39%. Стратегия импульсного инвестирования продолжала оправдывать себя. Для растущего рынка это действенная стратегия. Но только для растущего.

Тем временем эпоха «быков» на фондовом рынке США подходила к концу. Наступало время «медведей». 1968 год Manhattan Fund закончил с семипроцентным убытком. Среди почти 300 открытых взаимных фондов Manhattan занял по итогам года шестое место с конца. Дальше дела фонда пошли еще хуже, стоимость активов фонда за несколько лет упала на 90%.

Но Джеральд Сай доказал, как важно вовремя продавать. Он продал на пике. В начале 1968 года страховая компания CNA Financial купила Manhattan Fund. Сай получил акции CNA на $27 млн.

Коллеги и знакомые о Сае Дональд Трамп, девелопер (после сообщения о назначении Сая генеральным директором Primerica, в интервью CNN, 1987 год): «Я делаю крупную ставку на Джерри. Жизнь — это люди, а Джерри — чемпион. Он очень серьезный парень, все анализирует. Он достойный, уважаемый парень». Джон Розенвальд-младший, управляющий директор инвестбанка Bear Sterns, многолетний друг Джеральда Сая (в интервью CNN, 1987 год): «Если бы я попал в тяжелую ситуацию и кто-то сказал мне: "У вас есть 10 центов на один телефонный звонок",— я бы позвонил Джерри». Бенджамин Уорд, сооснователь страховой компании Delta Life (в интервью Bloomberg, 1992 год): «У Сая дела могли идти то лучше, то хуже, то снова лучше, но он никогда не терял собственных денег». Ширли Янг, вице-президент General Motors по маркетингу (в интервью Bloomberg, 1992 год): Сай «…знает, как заметить возможности, которые не замечают другие, и хорошо чувствует, когда пора на выход».

Пресса, еще недавно восхвалявшая таланты Сая, теперь обвиняла его в убытках Manhattan, утверждая, что он потерял чутье, что причиной его прошлых успехов был не его талант, а растущий фондовый рынок.

В 1973 году Сай уволился из CNA и продал свои акции. После чего купил небольшую брокерскую компанию и переименовал ее в G. Tsai & Co. Про новую компанию Сая пресса практически не писала. Как и о Tsai Financial Corp. подразделением которой была G. Tsai & Co.

Казалось, что про Сая забыли. Но затем он снова появился на деловой сцене. В новом облике. Уже не управляющего фондом, а финансиста широкого профиля.

На новом этапе своей деловой карьеры он доказал, что умеет выбирать не только акции, но и компании. В 1978 году Tsai Financial приобрела контрольный пакет акций компании по страхованию жизни Associated Madison за $2,2 млн. Сай стал председателем совета директоров и генеральным директором компании и получил опцион на покупку еще одного пакета ее акций, равного уже купленному. В 1980 году принадлежащие Саю 20% акций стоили уже $14,4 млн. Газеты заговорили о том, что Джерри Сай вернулся.

В 1980 году Сай увеличил размеры своей страховой империи, купив контрольный пакет акций Beneficial National Life, занимавшейся рассылкой страховых полисов по почте, и переименовал ее в National Benefit Life. Из 89 видов облигаций, приносивших низкий, но стабильный доход, в которые были вложены средства компании, Сай продал 84. Полученные средства были вложены в ценные бумаги с высокой доходностью. Затем он приобрел пакеты акций 11 малоизвестных ссудно-сберегательных касс и компаний, занимающихся страхованием жизни. После вхождения National Benefit Life в состав Associated Madison прибыли последней резко выросли — с $800 тыс. в 1980 году до более чем $5 млн в 1981 году.

Рассуждая о перспективах страхового бизнеса, он довольно цинично отмечал, что в будущем инфляция будет расти быстрее, чем население планеты, что для данного вида бизнеса крайне выгодно.

В 1982 году он продал свои акции Associated Madison компании American Can, получив за них 669 613 акций этой компании, оценивавшихся тогда примерно в $18 млн. Хотя ему принадлежало чуть менее 4% акций American Can, это было больше, чем у всех остальных членов совета директоров компании, вместе взятых. На должности исполнительного президента компании он получал $248,5 тыс. в год и бонус, который мог доходить до $350 тыс. в год.

American Can не имела отношения ни к страховому бизнесу, ни к взаимным фондам.

Консервно-финансовый супермаркет

Компания American Can Company была основана в 1901 году. Она занималась производством консервных банок, контейнеров для еды, а также других видов упаковки. В первые десятилетия ее существования спрос на оловянные банки постоянно рос, а с ним росли и прибыли компании, контролировавшей значительную часть рынка. В 1970-е годы компания переживала не лучшие времена. В рейтинге 500 крупнейших компаний США журнала Fortune она опустилась с 53-го места в 1971 году на 70-е в 1980-м. Если по итогам 1971 года чистая прибыль компании составила $65,9 млн, то 1973 год был закончен с чистым убытком в $50,7 млн.

Чтобы исправить ситуацию, American Can пыталась найти дополнительные направления деятельности, более выгодные по сравнению с упаковочной промышленностью. В 1977 году она приобрела компанию Pickwick International, занимавшуюся оптовой и розничной торговлей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой. В 1978 году купила сеть музыкальных магазинов Sam Goody.

В мае 1980 года генеральным директором American Can был назначен Уильям Вудсайд. Он был настроен на более серьезную диверсификацию. С точки зрения меньших капиталовложений при большей потенциальной прибыли привлекательной выглядела сфера финансовых услуг.

В 1981 году в газете The Wall Street Journal появилась статья о том, что American Can намерена продать свое подразделение Forest Products. Завод складных картонных коробок, завод по производству лигнина (используется в производстве ДСП, картона, фанеры), пять целлюлозно-бумажных комбинатов, шесть бумажных фабрик, три лесопилки, 238 тыс. га леса и права на вырубку на территории еще 648 тыс. га. Аналитики фондового рынка оценивали подразделение в сумму от $600 млн до $1 млрд. При этом рыночная капитализация головной компании составляла около $700 млн. Большую часть средств от продажи дивизиона American Can собиралась вложить в развитие направления в сфере услуг.

Джеральд Сай прочел эту статью. И немедленно на нее отреагировал. Он написал письмо Уильяму Вудсайду, в котором предложил создать совместное предприятие. У Сая был работающий по почте страховой бизнес, у American Can — свое подразделение по продаже товаров по почте с огромным списком клиентов.

Два бизнесмена встретились. Планируемого совместного предприятия не получилось. Но Вудсайд захотел работать с Саем. Он сделал предложение о покупке Associated Madison. Сай хотел получить $17 за акцию. Вудсайд предложил $15. За советом, принимать ли такое предложение, Джерри Сай обратился к своей матери, как он часто это делал. Та сказала: «Цена не важна. Для тебя это возможность. Подумай о том, что важно, что это может дать тебе в будущем».

Хобби Любимым видом отдыха Джеральда Сая были полеты на вертолете. Он сам садился за штурвал пятиместного вертолета Bell и управлял им с отключенным автопилотом. Люди, жившие по соседству с его особняком в Гринвиче, штат Коннектикут, жаловались на создаваемый вертолетом шум. Сай утверждал, что его вертолет шумит не сильнее, чем газонокосилка. В 1980 году из-за неисправности лопасти несущего винта вертолет потерпел аварию и упал в реку Гудзон. Сай добрался до берега вплавь. Даже после этого он в течение двух лет продолжал летать на вертолете, но затем, видимо к радости соседей, прекратил это занятие. Другим его увлечением была музыка. Он играл на саксофоне, кларнете, гитаре и рояле.

После прихода в American Can Джеральд Сай получил от Вудсайда $500 млн на приобретение компаний финансовой сферы и быстро потратил всю сумму. Вудсайд выделил еще столько же.

Пример освоения сферы финансовых услуг компанией, занимающейся другим направлением бизнеса, к тому времени уже существовал. В 1981 году компания Sears, Roebuck and Company, владеющая крупнейшей на тот момент сетью розничной торговли США, приобрела брокерскую компанию Dean Witter Reynolds и компанию недвижимости Coldwell Banker Real Estate и на их основе создала подразделение финансовых услуг Sears Financial Network. В 1985 году это подразделение запустило собственную кредитную карту Discover — без ежегодной платы за обслуживание, с повышенным кредитным лимитом. Впоследствии владельцы этих карт первыми в истории стали получать кешбэк за покупки.

В 1982 году в интервью The New York Times Сай утверждал, что пришел к этой идее гораздо раньше Sears, Roebuck and Company. «Я помню, как много лет назад, еще в 1965 году, я рассказывал людям, что однажды они увидят здание, в котором на первом этаже будет банк, на втором ссудо-сберегательная касса, затем брокерская контора, страховая компания, а на 13-м этаже кладбище. Это будет финансовый супермаркет. Я держал это в своей голове много лет, а сейчас я делаю то, о чем мечтал все эти годы. Я действительно хочу создать крупную успешную компанию финансовых услуг. Я одержим этим».

И Сай занялся воплощением мечты в жизнь — превращением компании, занимающейся упаковкой, в финансовый супермаркет. В 1985 году финансовые услуги и розничная торговля приносили компании около 80% прибыли.

Некоторое время спустя упаковочный бизнес оказался ненужным. Он был продан в 1986 году компании Triangle Industries за $570 млн. В покупку входили права на название компании.

Так как старое название было продано, изменившейся компании потребовалось новое. В начале Сай хотел придумать его сам. Но потом решил поручить это профессионалам. Специализирующаяся на разработке фирменного стиля корпораций компания Lippincott & Margulies получила контракт на $200 тыс. После длительных консультаций в марте 1987 года было объявлено новое имя — Primerica Corporation. От части старого названия «American» осталась «merica», к ней добавилось слово «prime» (первый, главный, лучший). Primerica.

За два месяца до объявления о переименовании Уильям Вудсайд покинул пост председателя совета директоров компании. Совет директоров возглавил Джеральд Сай. Он стал первым в истории американцем китайского происхождения, возглавившим компанию, акции которой входят в индекс Dow Jones. В 1986 году зарплата Сая составляла $880 тыс. В 1987 году — $1 539 772.

Основным направлением деятельности Primerica были финансовые услуги. Страхование жизни и здоровья, управление взаимными фондами, ипотека и другие виды кредитования. Компания также занималась прямой почтовой рассылкой и владела более чем 500 музыкальными магазинами.

В мае 1987 года Primerica купила за $750 млн инвестиционный банк Smith Barney. Банк с более чем 100-летней историей, с более чем 100 отделениями в США и других странах. Эта покупка плохо отразилась на финансовых показателях компании — долговая нагрузка выросла в три раза, почти до $2 млрд. 19 октября 1987 года рухнул фондовый рынок США. Банк принес Primerica почти $93 млн убытка. Правда, это компенсировалось прибылью других финансовых подразделений.

До обвала принадлежавший Саю пакет акций Primerica стоил $84,5 млн, после обвала цена этого пакета падала до $53 млн.

Чтобы исправить положение, Сай выставил на продажу часть активов Primerica на общую сумму около $1 млрд.

Личная жизнь Джеральд Сай был женат четыре раза. В 1951 году он женился на Лоретте Янг, в 1953 году у них родился сын Джеральд Ван. 21 апреля 1964 года в половине восьмого утра Джеральд Сай встретил Мэрилин Чейз. В марте 1969 года он оформил развод в мексиканском городе Хуарес и вскоре после этого женился на Мэрилин. На следующий год первая жена оспорила развод, так как не присутствовала в Хуаресе при его оформлении. Американский суд аннулировал и развод, и второй брак Джеральда. В 1970 году Мэрилин родила Джеральду дочь — Веронику Ли. В 1971 году Лоретта Янг Сай подала на развод, потребовала компенсации в размере $500 тыс. с Мэрилин Чейз за внебрачную связь с Джеральдом, а с мужа — $5 млн за «невыносимую жестокость». В 1972 году во время бракоразводного процесса судья приговорил Джеральда Cая к единовременной выплате в $1 млн и уплате алиментов в размере $1 тыс. в неделю с постепенным уменьшением суммы до $200 в неделю. После развода Джеральд женился на Мэрилин снова. В 1974 году у супругов родился сын Кристофер. Мальчик с 11-летнего возраста интересовался инвестициями. В 1997 году Кристофер создал компанию Tsai Capital, а в 2014 году — ее венчурное подразделение Tsai Venture. Кристофер Сай – известный филантроп и коллекционер произведений искусства, в том числе современного искусства Китая. 23 июля 1987 года был оформлен развод Джеральда и Мэрилин, а уже 30 октября Сай женился третий раз — на вице-президенте Kidder Peabody & Company Синтии Энн Экберг. Разница супругов в возрасте составляла около 30 лет. В 1995 году они развелись. Дату вступления Джеральда в четвертый брак газеты не сообщали, но уже в 2000 году его женой называли дизайнера интерьера из Канады, вдову девелопера Винсента Пола Нэнси. Брак с Нэнси был расторгнут в 2006 году. В 2006 году после развода с Нэнси Джеральд Сай обручился с Шарон Буш, бывшей женой Нила Буша, брата президента США Джорджа Буша-младшего. В связи с новым увлечением Джеральд ликвидировал траст, предназначенный для Нэнси, в котором находилось $8 млн. В декабре 2006 года Сай вручил Шарон Буш помолвочное кольцо с бриллиантом редкого естественного желтого цвета весом 11,07 карата, купленное в магазине Saks Fifth Avenue за $243 040. Свадьба должна была состояться 14 февраля 2007 года, в День Святого Валентина. И не состоялась. Вернуть кольцо Шарон отказалась, оставив его себе «в память о счастливых временах». Сай подал на нее в суд, требуя или вернуть кольцо, или выплатить компенсацию в размере $434 тыс. Джеральд Сай скончался 9 июля 2008 года, не дождавшись окончания судебного процесса. В апреле 2014 года против Нэнси Сай были выдвинуты обвинения в эксплуатации лица пожилого возраста и краже в крупном размере (свыше $50 тыс.). Нэнси заподозрили в том, что она обкрадывала 92-летнюю Хельгу Марстон, страдающую болезнью Альцгеймера, доверенным лицом которой она являлась. За счет средств из траста Хельги Марстон Нэнси Сай купила себе пентхауз ценой $2,3 млн, кабриолет Bentley за $170 тыс., два Mercedes-Benz, оплатила себе однажды перелет из Флориды в Канаду на частном самолете, покупала мебель, оплачивала счета в дорогих ресторанах. Через день после выдвижения обвинений Хельга Марстон скончалась в доме престарелых. Полиция не обнаружила ничего подозрительного в обстоятельствах ее смерти. В октябре 2014 года суд полностью оправдал Нэнси Сай — за недостатком доказательств против нее.

Но в декабре 1988 года компания была продана целиком. Ее приобрела за $1,45 млрд деньгами и акциями Commercial Credit Corporation (ССС) Сэнфорда Вейла (впоследствии дочерняя фирма Primerica, брокерская компания Smith Barney, вошла в состав созданной Вейлом Citigoup). Объединенная компания сохранила название Primerica. Вейл занял должности председателя совета директоров и генерального директора. Джеральд Сай был отстранен от повседневной деятельности стал директором и председателем исполнительного комитета. Затем он покинул ряды компании, получив «золотой парашют» в размере около $40 млн, и распродал большую часть своих акций. Primerica же впоследствии стала частью Citigroup.

Последний аккорд

После сделки Primerica-CCC многие думали, что Джеральд Сай ушел на заслуженный отдых. Сам он думал так же. В 1992 году ему исполнилось 63 года. Он организовал группу инвесторов, которая купила за $26,8 млн 48% акций страховой компании Delta Life. Сай внес $9 млн из этой суммы.

Впоследствии он говорил, что совершил ошибку, нужно было покупать 100% акций. В 1997 году Delta Life, показывающая не лучшие финансовые результаты, была продана компании AmerUs Life Holdings за $185 млн. Сай за свою долю в компании получил $14 млн. После этого он окончательно вышел на покой.

