Экс-мэра Димитровграда суд оставил под стражей

В понедельник Ульяновский областной суд рассматривал апелляционную жалобу экс-главы Димитровграда Андрея Большакова на решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения.

Мера пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Большакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сроком на два месяца была определена Ленинским районным судом Ульяновска 9 августа.

Мэр Димитровграда Андрей Большаков и советник губернатора Игорь Эдель были задержаны силовиками во вторник утром. Мэр — в Димитровграде, в момент въезда его автомобиля во двор администрации, при этом в автомобиле была обнаружена сумма в размере около 1 млн руб., Игорь Эдель — около здания облправительства. Следствие ведет Четвертое следственное управление ГСУ СКР (Нижний Новгород).

Адвокат обвиняемого Александр Паулов настаивал на изменении меры пресечения и переводе Андрея Большакова под домашний арест. Он объяснял это ухудшением состояния здоровья 35-летнего подзащитного, у которого обострение гипертонии, и к нему за время нахождения в СИЗО уже восемь раз вызывали врачей. Представитель прокуратуры в суде зачитал рапорт сотрудника УФСБ, в котором сообщалось о связях Андрея Большакова с судьями и правоохранительными органами.

Также из этого рапорта стало известно, что в оперативную разработку УФСБ Андрей Большаков попал при выяснении ведомством обстоятельств хищения денежных средств при восстановлении социальных объектов в Луганской области (каждый регион курирует восстановление социальных объектов и жилья в новых российских регионах. — «Ъ-Волга»).

Александр Паулов высказал сомнения по поводу объективности рапорта сотрудника УФСБ, отметив, что документ был подписан 7 августа, однако в суде 9 августа он не фигурировал, как не фигурировал и в деле при предъявлении обвинения.

Областной суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал и оставил в силе решение районного суда о заключении Андрея Большакова под стражу до 7 октября.

Ранее, как сообщал «Ъ-Волга», депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в своем телеграм-канале записал в свои «заслуги» задержание экс-градоначальника.

Евгений Чернов