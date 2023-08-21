Доходы в камчаточном состоянии

Правительство решило, что именно «Газпром» будет обеспечивать априори убыточные поставки газа на Камчатку. Компания должна будет поставлять газ со своего СПГ-завода на Сахалине. При текущих ценах на СПГ на мировом рынке «Газпром», продавая газ потребителям Камчатки по регулируемому тарифу, будет терять около 11 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Правительство поручило «Газпрому» до конца первого квартала 2024 года заключить договор о поставках в Камчатский край сжиженного газа с проекта «Сахалин-2» (акционеры — «Газпром», японские Mitsui и Mitsubishi). Об этом говорится в утвержденной «дорожной карте» газификации региона до 2025 года. Вопрос об обеспечении Камчатки газом (потребности оцениваются примерно в 1 млрд кубометров) решается давно. Основной сложностью является отсутствие необходимой ресурсной базы в самом регионе, а также регулируемые тарифы, которые делают поставки СПГ в регион убыточными.

Единственные производители сжиженного газа в России — «Газпром» и НОВАТЭК — не соглашались обеспечивать Камчатку газом себе в убыток, указывая на нехватку свободных объемов в портфелях своих заводов.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял в начале прошлого года, что компания готова найти необходимые объемы при условии обеспечения сырьевой базой, необходимой для принятия инвестрешений по строительству новых СПГ-мощностей. В частности, речь шла о Тамбейском месторождении «Газпрома». Помимо этого, компания претендовала на покупку доли в «Сахалине-2» ушедшей из-за санкций англо-голландской Shell, но вопрос до сих пор не решен. Уже в рамках ПМЭФ в этом году Леонид Михельсон пояснял, что при наличии необходимых ресурсов компания сможет поставлять 400–500 млн кубометров газа на Камчатку по регулируемой цене, но «никаких месторождений нам не предоставили».

Теперь же, согласно «дорожной карте», Минэнерго, Минэкономики, ФАС и «Газпром» до конца 2023 года должны определить источники финансирования для компенсации разницы между экономически обоснованной ценой на СПГ, его транспортировки и регазификации и регулируемой оптовой ценой, устанавливаемой ФАС. Затем, в первом квартале 2024 года, заинтересованные ведомства должны изменить ряд положений госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ для нужд всех потребителей края. А до третьего квартала 2025 года — определить оптовую цену на регазифицированный СПГ для региона.

Сейчас оптовая цена на газ в Петропавловске-Камчатском установлена на уровне 7,3 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров, с июля 2024 года она будет индексирована на 8%. Для сравнения, при текущих ценах на СПГ в Северо-Восточной Азии (около $400 за 1 тыс. кубометров) цена регазифицированного СПГ будет превышать 30 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров. Таким образом, межтарифная разница при объеме поставок в 0,5 млрд кубометров может составить около 11 млрд руб. в год.

НОВАТЭК частично взял на себя создание приемной инфраструктуры для СПГ возле Петропавловска-Камчатского. Компания построит морскую часть комплекса приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы (плавучая регазификационная установка, причальные сооружения и челночные суда-газовозы) в течение второго-третьего кварталов 2025 года. Это связано с тем, что компания все равно строит на Камчатке собственный терминал для перевалки СПГ, производимого в Арктике, из арктических газовозов в конвенционные суда.

Бюджет вложит в создание приемной инфраструктуры 12 млрд руб., она должна быть введена в первом квартале 2025 года. В дальнейшем предполагается, что построенные объекты береговой инфраструктуры будут переданы «Газпрому» по концессионному соглашению.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что обеспечение газом Камчатки — это проект, который всегда будет генерировать убытки, так что логично, что правительство вернулось к изначальной версии обеспечения региона сырьем через «Газпром». По его мнению, «Газпром» продолжит настаивать на компенсации своих потерь от поставок газа на Камчатку, и возможно, они будут частично субсидироваться. При этом Игорь Юшков отмечает, что НОВАТЭК, возможно, все равно примет участие в газификации региона, поскольку планирует развивать на Камчатке крупномасштабную перевалку СПГ.

Ольга Мордюшенко