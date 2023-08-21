Задержан подозреваемый по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Во Владимирской области задержан подозреваемый в оказании услуг ненадлежащего качества, которые привели к отравлению 107 жителей Владимира шаурмой. Им оказался 46-летний житель Московской области, который, по версии следствия, поставлял некачественное мясо. Задержал подозреваемого следователь управления Следственного комитета России по Владимирской области вместе с сотрудниками Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.

Подозреваемый, по данным следствия, поставлял в пункты общественного питания Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию. Мужчину допросили, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает Следственного комитета по Владимирской области.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О ситуации доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.

Отравление произошло 16–17 августа в шести предприятиях быстрого обслуживания, в итоге во Владимире были опечатаны пять точек. В управлении Роспотребнадзора предположили, что причиной отравления могла стать бактерия сальмонелла. Изначально на недомогание жаловались 33 человека. Сегодня, 21 августа, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что их число выросло до 107, среди отравившихся — 23 ребенка.

Мария Федотова