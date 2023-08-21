МЧС: в Петербурге с начала года утонули 11 детей

С начала года на водоемах Петербурга погибло 11 детей. В общей сложности за летний сезон утонул 31 человек. Такие цифры 21 августа приводит городское управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Очередная трагедия, отметили в ведомстве спасателей, произошла накануне в Красносельском районе: трехлетний мальчик, отдыхая с семьей, оказался без присмотра и провел продолжительное время под водой. Врачи не смогли его спасти.

При этом за летний период 2023 года спасено 37 человек, из них 6 детей. Для сравнения: в 2022 году спасли 38 человек, в том числе, 6 детей. Погибло с начала летнего сезона прошлого года 34 человека, из них 2 несовершеннолетних.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура нашла нарушения на пляже в Петербурге, где утонул семилетний ребенок.

Также стало известно, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не выявило в пределах города ни одного пригодного для купания водоема.

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