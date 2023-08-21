Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодные для купания пляжи

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не выявило в пределах города ни одного пригодного для купания водоема.

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«Согласно результатам мониторинга 9 водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах»,— сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о трёх Суздальских озёрах, озере Безымянное, Ольгинском водоёме и территории Взрослого и Детского пляжа на реке Ижора. Также Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляжах Финского залива, в частности, «Ласковом», «Чудном», «Золотом», «Дубровском», «Сестрорецком» и др.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Санкт-Петербурга проверит городские водоемы в связи с увеличением количества несчастных случаев на воде. Особое внимание уделят патрулированию пляжей, купание в которых запрещено.

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