Прокуратура нашла нарушение на пляже в Петербурге, где утонул семилетний ребенок

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила нарушения правил безопасности на пляже озера Безымянном в Красносельском районе города и побережье Финского залива напротив Балтийского бульвара. Проверки связаны с чередой несчастных случаев на воде.

Как сообщили 11 августа в пресс-службе ведомства, проверяющих не удовлетворило состояние пляжа на озере Безымянное, где должным образом не были организованы участки для купания детей, отсутствовали стойки со спасательными кругами и сигнальные мачты.

На побережье Финского залива напротив Балтийского бульвара, где 7 августа утонул семилетний мальчик, ревизоры не нашли знаков, запрещающих купание.

В ведомстве отметили, что по результатам проверок прокурором было внесено представление в адрес главы Красносельского района.

За последнюю неделю в Петербурге зафиксированы несколько случаев гибели детей в городских водоемах, в связи с чем прокуратура проводит проверки всех пляжей города.

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