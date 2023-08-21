Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва будет добиваться осуждения планов Эстонии лишить россиян права голоса

Россия будет добиваться от профильных международных структур осуждения инициативы эстонских властей о «временном лишении» граждан России и Белоруссии права голоса на выборах в органы местного самоуправления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария опубликован на сайте ведомства.

Мария Захарова назвала законопроект расистским и русофобским. «Тем не менее, поскольку законопроект исходит от партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас, он, судя по всему, может быть “продавлен” в парламенте»,— заключила она. По словам госпожи Захаровой, на днях законопроект был передан на рассмотрение в эстонский парламент.

16 августа Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который предлагает лишить проживающих в стране лиц с гражданством РФ и Белоруссии права голосовать на выборах в органы местного самоуправления. «На мой взгляд, связь с государством-агрессором может быть аргументом, почему в определенный период граждане России не должны иметь права участвовать в эстонской демократии»,— заявил министр юстиции Эстонии Каале Лаанет.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...