Москва будет добиваться осуждения планов Эстонии лишить россиян права голоса

Россия будет добиваться от профильных международных структур осуждения инициативы эстонских властей о «временном лишении» граждан России и Белоруссии права голоса на выборах в органы местного самоуправления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария опубликован на сайте ведомства.

Мария Захарова назвала законопроект расистским и русофобским. «Тем не менее, поскольку законопроект исходит от партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас, он, судя по всему, может быть “продавлен” в парламенте»,— заключила она. По словам госпожи Захаровой, на днях законопроект был передан на рассмотрение в эстонский парламент.

16 августа Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который предлагает лишить проживающих в стране лиц с гражданством РФ и Белоруссии права голосовать на выборах в органы местного самоуправления. «На мой взгляд, связь с государством-агрессором может быть аргументом, почему в определенный период граждане России не должны иметь права участвовать в эстонской демократии»,— заявил министр юстиции Эстонии Каале Лаанет.