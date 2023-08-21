Петербургский депутат предложил в 10 раз увеличить штраф для нарушителей на маломерных судах

В России необходимо ужесточить наказание для нарушителей правил безопасности движения на маломерных судах. Величину штрафов предлагается приравнять к штрафам для автомобилистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Как пишет 21 августа «Закс.ру», своим мнением господин Романов поделился в депутатском запросе на имя главы МЧС Александра Куренкова.

«Считаю, что "вилку" штрафов нужно определить следующим образом: от 1 000 до 250 000 рублей. Это повысит ответственность судовладельцев, предотвратит массу происшествий и трагических случаев на маломерных судах»,— отметил в своем запросе депутат.

При этом за вождение судов в нетрезвом состоянии он предлагает лишать прав безальтернативно.

Напомним, сейчас размер штрафов за нарушения при движении на маломерных судах, в зависимости от проступка, колеблется в пределах от 100 до 25 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения следовавшего в Петербург пассажирского теплохода «Княжна Анастасия» и баржи в Шекснинском районе Вологодской области. Также проверка надзорного ведомства проводится после аварии с двумя прогулочными теплоходами у Стрелки Васильевского острова в центре Петербурга.

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