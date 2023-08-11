Прокуратура проводит проверку после столкновения двух теплоходов в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух прогулочных теплоходов у Стрелки Васильевского острова в центре Петербурга.

Как сообщили в надзорном ведомстве, инцидент произошел вечером 10 августа. По версии прокуратуры, теплоход «Москва-85», следуя от Стрелки под Биржевой мост, столкнулся с теплоходом «Роб Рой». По предварительной информации, пострадавших нет, оба судна получили косметические повреждения.

Тем не менее, ведомством инициирована проверка соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Санкт-Петербурга проверит городские водоемы в связи с увеличением количества несчастных случаев на воде.

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