Молдавия отказала музыканту Бреговичу во въезде из-за его пророссийских взглядов

Сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдавию из-за пророссийских взглядов, сообщил глава молдавского МВД Адриан Ефрос. Он добавил, что были и другие причины, но не назвал их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горан Брегович

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Горан Брегович

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«После начала войны на Украине Брегович продемонстрировал пророссийские взгляды. Были и другие мотивы запрета въезда на территорию Молдавии, которые были приняты во внимание органами безопасности»,— уточнил господин Ефрос (цитата по ТАСС).

Музыкант должен бы выступить на фестивале Gustar вчера, 20 августа. Господин Брегович заявил, что в аэропорту Кишинева ему без объяснений отказали во въезде. МИД Сербии потребовал от властей Молдавии разъяснений.

В апреле главу Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора холдинга «Ак-Барс» Ивана Егорова, прилетевших в Кишинев на международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов», который проходил в южном регионе Гагаузия (здесь проживает тюркское православное население), не пустили в республику. В мае президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что власти Молдавии объявили его «нежелательным лицом» и депортировали.

Лаура Кеффер