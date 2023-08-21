Автомобиль как гаджет

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как исследователи оценивают передовые интеллектуальные технологии на самом крупном в мире авторынке.

Суждение о том, что машины неотвратимо переходят в категорию гаджетов на колесах все чаще находит себе подтверждение. Одним из таких является молодой, но уже ежегодный рейтинг China Tech Experience Index. По сути, это оценка уровня инноваций на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Цифры исследователи высчитают по результатам опросов десятков тысяч автовладельцев, которые приобрели свои машины с июня 2022 года по март текущего. Оцениваются порядка 40 передовых интеллектуальных технологий. Результаты укладывают в два показателя: индекс глубины — он отражает распространенность интеллектуальных технологий в автомобилях, и индекс технологического исполнения — этот говорит об уровне удовлетворенности потребителей.

По итогам, которые опубликовал сайт JDPower.com, наиболее распространенными технологиями в машинах в этом году оказались навигационная система (59%), голосовой ассистент (51%), бортовая система связи (39%), а также технология обновления программного обеспечения автомобиля по Wi-Fi или сотовой связи (38%). Зависимость от последней российские пользователи Mercedes-Benz, например, в связи с недавними событиями, только готовятся оценить.

Итоговые значения China Tech Experience Index исследователи делят по категориям: для автомобилей с так называемыми новыми источниками энергии и автомобилей с ДВС. Каждая из них также сортируется на масс-маркет и премиум. Для понимания, идеальное значение на шкале — 1 тыс. единиц. Средний уровень интеллектуальной оснащенности всех автомобилей увеличился за год на 23 пункта — до значения в 528 баллов.

Среди премиальных машин с ДВС медиана на 10 баллов выше. И в пятерке самых технологичных брендов числятся Mercedes-Benz, Lincoln, BMW, Land Rover и Cadillac. В классическом масс-маркете интеллектуальные технологии внедряются хуже, чем в среднем по индустрии. При этом наблюдается тотальное преимущество китайских вендоров. В первой пятерке Lynk & Co, Tank, Gac Trumpchi, Oshan и Geely.

Автомобили с новыми источниками энергии, а сегодня это преимущественно электрокары, имеют самые высокие индексы. Причем именно в масс-маркете. У лидеров Li Auto и Xpeng по 643 балла. Впритык к ним идет Zeekr. Уже в районе 600 единиц оказался созданный IT-гигантом Huawei бренд Aito. Замыкает пятерку технологичных лидеров Tesla.

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