Китай будет сотрудничать с РФ в космосе даже после крушения «Луны-25»

Китай будет стремиться к международному космическому сотрудничеству по исследованию Луны и после крушения российской автоматической станции «Луна-25». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай будет продвигать широкое сотрудничество по созданию Международной научной лунной станции»,— сказал он на брифинге в ответ на вопрос о том, продолжит ли Китай стремиться к партнерству с РФ в космической сфере после инцидента с российской станцией «Луна-25».

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» потерпела крушение 20 августа: она перешла на нерасчетную орбиту, столкнувшись с поверхностью Луны. Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что неудачный запуск станции может подорвать сотрудничество России с Китаем в сфере космоса.

9 августа глава NASA Билл Нельсон заявил, что в космической гонке на данный момент участвуют только США и Китай. По его мнению, Россия не сможет в ближайшем будущем высадить космонавтов на Луну, следовательно, в современной космической гонке она не участвует.

Анастасия Ларина